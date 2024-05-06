"جي.إف.إتش": المحادثات مستمرة للاستحواذ على محافظ الإثمار للتمويل والاستثمار

1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية اليوم الاثنين إن محادثاتها مستمرة مع شركة الإثمار القابضة للاستحواذ على محافظ الإثمار للتمويل والاستثمار.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لسوق دبي إن المناقشات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل الصفقة والاتفاق عليها.

وأضافت أن الإثمار بصدد الترتيب لعقد جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة المساهمين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي ومؤثر على بياناتها المالية إذ ستزيد من عوائد المجموعة.