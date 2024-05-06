"منارة المعادن" السعودية تجري محادثات بباكستان لشراء حصة بمنجم "ريكو ديق"

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أظهرت وثيقة حكومية باكستانية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين تنفيذيين من شركة منارة المعادن السعودية موجودون في إسلام آباد لمواصلة محادثات تتعلق بشراء حصة في منجم ريكو ديق للذهب والنحاس في باكستان.

ويعتبر المنجم المملوك لشركة باريك غولد والحكومة الباكستانية والواقع في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي البلاد أحد أكبر مناطق النحاس والذهب غير المطورة في العالم.

ومسؤولو المنارة ضمن وفد كبير يضم مستثمرين وشركات سعودية وصل إلى إسلام آباد أمس الأحد وفقا لوثيقة تتضمن أسماء المسؤولين الرسميين في الوفد اطلعت عليها "رويترز".

وذكرت الوثيقة أن المدير العام لشركة منارة المعادن يرغب في "مواصلة المفاوضات بخصوص مشروع ريكو ديق".

وذكرت باريك أنها ستستثمر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لتطوير المشروع.