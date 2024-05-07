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أرامكو السعودية توزع 116.5 ملیار ﷼ عن الربع الأول من العام

حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼

دبي - العربية.نت
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أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، وكذلك أعلنت عن رابع توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي المبلغ الموزع 116.51 ملیار ﷼ (31.07 مليار دولار)، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 ملیار ﷼ (20.29 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ﷼ (10.78 ملیار دولار).

وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.

تراجع أرباح "أرامكو" 14.4% إلى 102.3 مليار ريال في الربع الأول من 2024 شركات أرامكو تراجع أرباح "أرامكو" 14.4% إلى 102.3 مليار ريال في الربع الأول من 2024

ويكون تاریخ الأحقیة 14 مايو 2024، وستكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع 23 مايو 2024.

يذكر أن "أرامكو" تقوم حالياً بتوزيع 116.5 مليار ريال في كل ربع على مدى 2024، بما يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بنحو 76 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء والبالغة 40.4 ملیار ريال.

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