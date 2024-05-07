أرباح "سهل للتمويل" ترتفع 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح شركة سهل للتمويل بعد الزكاة بنسبة 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 2.28 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمولات الخاصة بقيمة 86 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 19%.

وحسب البيان، ترجع سبب زيادة دخل العمولات إلى النمو في حجم الأعمال الجديدة وزيادة العائد الإجمالي للمحفظة.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 18.88% في الربع الأول من العام إلى 85.9 مليون ريال، قياسا على 72.29 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.