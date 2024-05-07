أرباح "سهل للتمويل" ترتفع 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول
زيادة إجمالي دخل العمولات الخاصة دعمت الأرباح الفصلية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع صافي ربح شركة سهل للتمويل بعد الزكاة بنسبة 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 2.28 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمولات الخاصة بقيمة 86 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 19%.
وحسب البيان، ترجع سبب زيادة دخل العمولات إلى النمو في حجم الأعمال الجديدة وزيادة العائد الإجمالي للمحفظة.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 18.88% في الربع الأول من العام إلى 85.9 مليون ريال، قياسا على 72.29 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.
-
"أنوبك" المصرية تستثمر 3.1 مليار دولار في تشغيل 5 وحدات إنتاجبمجمع تكرير المازوت أخبار حصرية
-
"أرامكو": مواصلة الأعمال في مشروعي زيادة إنتاج النفط في حقلي المرجان والبريالحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً لن يؤثر على ... اقتصاد السعودية
-
"الراشد للصناعة" توصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023إجمالي مبلغ التوزيعات يبلغ 8 ملايين ريال شركات