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شركة سهل للتمويل
سوق السعودية

أرباح "سهل للتمويل" ترتفع 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول

زيادة إجمالي دخل العمولات الخاصة دعمت الأرباح الفصلية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة سهل للتمويل بعد الزكاة بنسبة 88.6% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 2.28 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمولات الخاصة بقيمة 86 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 19%.

وحسب البيان، ترجع سبب زيادة دخل العمولات إلى النمو في حجم الأعمال الجديدة وزيادة العائد الإجمالي للمحفظة.

تراجع أرباح "سهل للتمويل" 97.6% إلى 2.32 مليون ريال في عام 2023 شركات سوق السعودية تراجع أرباح "سهل للتمويل" 97.6% إلى 2.32 مليون ريال في عام 2023

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 18.88% في الربع الأول من العام إلى 85.9 مليون ريال، قياسا على 72.29 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

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