أرباح "صافولا" السعودية تهبط 11% إلى 348.7 مليون ريال في الربع الأول

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انخفض صافي أرباح مجموعة "صافولا" بنسبة 11.2% في الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 348.71 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 392.75 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وعلى أساس فصلي، صعدت أرباح "صافولا" في الربع الأول بنسبة 53.5%، مقارنة بأرباح نحو 227.05 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض في صافي الربح على أساس سنوي في الربع الأول من العام يعود بشكل رئيس إلى تراجع صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية في الربع الأول من العام 2024، البالغ قدره 205 مليون ريال، مقارنة بما تم تحقيقيه كصافي ربح في الربع الأول 2023 البالغ 258 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى تأثر القطاع بخسائر سعر صرف العملات الأجنبية نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من عام 2024م والتي بلغت 109 ملايين ريال، بالإضافة إلى تأثير المبالغ غير المتكررة المسجلة في الربع الأول من عام 2023م والتي اشتملت على مكاسب رأسمالية بقيمة 18.5 مليون ريال إثر التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب، وكذلك استرداد رسوم جمركية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بلغت 23.3 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة شهدت انخفاضا، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي تكلفة التمويل بمبلغ 83 مليون ريال، والذي يعود بشكل رئيس إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من عام 2024م وارتفاع أسعار الفائدة السائدة.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، فيما يأتي انخفاض صافي الربح على الرغم من تحسن أداء قطاع التجزئة من صافي خسارة مبلغ 14 مليون ريال في الربع الأول 2023م إلى صافي ربح بلغ قدره 33 مليون ريال في الربع الأول 2024م ويعود ذلك التحسن الى الاستثمار المستمر في برنامج تحسين تجربة العميل (CXR).

الإيرادات حسب القطاع

وارتفعت إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق في قطاعات التجزئة، الخدمات الغذائية، والأغذية المجمدة بنسبة 3%، 5% و9% على التوالي.

بينما انخفضت الإيرادات في قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في بعض الأسواق الخارجية، والتعليق المؤقت للعمليات في جمهورية السودان بسبب الصراع القائم.

وأشارت إلى أن الزيادة في إيرادات قطاع التجزئة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، قادتها بشكل رئيس التأثيرات الإيجابية لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR) وافتتاح سبعة متاجر جديدة بنهاية العام 2023م.