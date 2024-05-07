ارتفاع أرباح "رؤوم التجارية" الفصلية 86% إلى 24 مليون ريال

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قفزت أرباح شركة رؤوم التجارية الفصلية بنسبة 86.37% إلى 24 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل 12.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 13.2% إلى 33 مليون ريال مقابل 38 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة الانخفاض في متوسط سعر البيع نظراً لانخفاض في أسعار السوق.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي إلى أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة.