ارتفاع أرباح "سمو العقارية" 114% إلى 19 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي أرباح شركة سمو العقارية السعودية بنسبة 114.21% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 19.11 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18.92 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت "سمو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يعزى إلى نمو إيرادات الشركة خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لقيام الشركة بالبدء بتنفيذ وتطوير مشاريع عقارية جديدة.

وأضافت الشركة أن إيرادات الشركة زادات بنسبة 53.5% إلى 80.9 مليون ريال في الربع الأول، قياسا على 52.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.