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سوق السعودية

الأرباح الفصلية لـ"النايفات للتمويل" تهبط 47% إلى 17 مليون ريال

تراجع الأرباح يعود إلى الانخفاض في الإيرادات بنسبة 14.6% في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة "النايفات للتمويل" في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 47% إلى نحو 17.17 مليون ريال، مقابل نحو 32.45 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام، قياسا على أرباح بقيمة 15.37 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح يعود إلى الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب انخفاض محفظة التمويل إجمالا بالإضافة إلى عدم تسجيل الإيرادات المستحقة من العملاء المتعثرين.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 14.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، إلى 85.74 مليون ريال، مقارنة مع 100.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

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