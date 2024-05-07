انخفاض أرباح "أدنوك" للغاز 7% إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول

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كشفت القوائم المالية لشركة "أدنوك" للغاز الإماراتية اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباح الشركة 7% على أساس سنوي إلى 1.187 مليار دولار مقابل 1.275 مليار دولار قبل عام.

كانت الشركة قالت في بيان صحفي إن صافي الربح المعدل نما 21% على أساس سنوي إلى 1.187 مليار دولار (4.359 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري متجاوزة "توقعات السوق".

وقالت أدنوك للغاز إن إيراداتها زادت 15% على أساس سنوي إلى 6.011 مليار دولار (2.0272 مليار درهم) في الربع الأول مدعومة بفضل زيادة الطلب المحلي حيث ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكرت أن تعديل الربح جاء لاستثناء أثر ضريبي غير متكرر مسجل في الربع الأول من 2023.

وأضافت الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين نمت أيضا 17% على أساس سنوي إلى 2.076 مليار دولار (7.623 مليار درهم)، فيما تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34 % مما يبرز فوائد اتفاقية إمداد وشراء الغاز المبرمة لمدة 25 عاما الخاصة بها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبري إن الشركة تخطط لاستثمار ما يزيد عن 13 مليار دولار في فرص نمو محلية وعالمية بين عامي 2024 و2028، فيما من المتوقع أن يؤدي هامش أعمالها المتوقع إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بما يصل إلى 40%.

وأشار إلى أن أدنوك للغاز تتمتع بوضع مثالي للاستفادة من زيادة متوقعة لكمية الغاز المصاحب للنفط، حيث تخطط أدنوك لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول 2027.

وقال إن الشركة تسعى للنمو عالميا من خلال الاستحواذ على مراكز جديدة في سلسلة قيمة الغاز في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا بهدف تعزيز حضور الإمارات في الأسواق الدولية للغاز الطبيعي المسال وتحقيق عوائد إضافية تعزز أعمالها الحالية.