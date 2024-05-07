اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شركة أدنوك الإماراتية
شركات

انخفاض أرباح "أدنوك" للغاز 7% إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول

الشركة تخطط لاستثمار ما يزيد عن 13 مليار دولار في فرص نمو محلية وعالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت القوائم المالية لشركة "أدنوك" للغاز الإماراتية اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباح الشركة 7% على أساس سنوي إلى 1.187 مليار دولار مقابل 1.275 مليار دولار قبل عام.

كانت الشركة قالت في بيان صحفي إن صافي الربح المعدل نما 21% على أساس سنوي إلى 1.187 مليار دولار (4.359 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري متجاوزة "توقعات السوق".

وقالت أدنوك للغاز إن إيراداتها زادت 15% على أساس سنوي إلى 6.011 مليار دولار (2.0272 مليار درهم) في الربع الأول مدعومة بفضل زيادة الطلب المحلي حيث ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

إيلون ماسك يغازل "بافيت" لشراء حصص في "تسلا" بعد بيع 10% من "أبل" قصص اقتصادية تسلا إيلون ماسك يغازل "بافيت" لشراء حصص في "تسلا" بعد بيع 10% من "أبل"

وذكرت أن تعديل الربح جاء لاستثناء أثر ضريبي غير متكرر مسجل في الربع الأول من 2023.

وأضافت الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين نمت أيضا 17% على أساس سنوي إلى 2.076 مليار دولار (7.623 مليار درهم)، فيما تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34 % مما يبرز فوائد اتفاقية إمداد وشراء الغاز المبرمة لمدة 25 عاما الخاصة بها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبري إن الشركة تخطط لاستثمار ما يزيد عن 13 مليار دولار في فرص نمو محلية وعالمية بين عامي 2024 و2028، فيما من المتوقع أن يؤدي هامش أعمالها المتوقع إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بما يصل إلى 40%.

وأشار إلى أن أدنوك للغاز تتمتع بوضع مثالي للاستفادة من زيادة متوقعة لكمية الغاز المصاحب للنفط، حيث تخطط أدنوك لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول 2027.

وقال إن الشركة تسعى للنمو عالميا من خلال الاستحواذ على مراكز جديدة في سلسلة قيمة الغاز في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا بهدف تعزيز حضور الإمارات في الأسواق الدولية للغاز الطبيعي المسال وتحقيق عوائد إضافية تعزز أعمالها الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نتنياهو يصر على اجتياح رفح.. و"نيويورك تايمز": يتعمد إفساد التهدئة نتنياهو يصر على اجتياح رفح.. و"نيويورك تايمز": يتعمد إفساد التهدئة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط