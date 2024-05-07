تراجع أرباح "أمريكانا للمطاعم" 51.8% إلى 28 مليون دولار في الربع الأول

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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي.إل.سي اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 51.8% إلى 28 مليون دولار مقارنة مع 58.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان "إن إيراداتها تراجعت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 16.3% إلى 493.5 مليون دولار مقابل إيرادات بقيمة 589.4 مليون دولار على أساس سنوي".

وعزت الشركة انخفاض الأرباح والإيرادات إلى تراجع المبيعات نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة وحلول شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والإيجارات مع افتتاح متاجر جديدة خلال تلك الفترة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، بلغت الأرباح قبل المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة أمريكانا للمطاعم 103.3 مليون دولار، مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 20.9% مقابل 21.5% على أساس سنوي، حيث استفادت الشركة من انخفاض كلفة المخزون وتقلص المصروفات التسويقية.

وأشارت الشركة إلى أنها واصلت إظهار الأداء المالي القوي وبلغت قيمة السيولة النقدية 159.9 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الوضع المالي السليم لديها.

وأضافت الشركة أنها واصلت تعزيز تواجدها مع افتتاح 37 مطعما جديدا خلال الربع الأول من عام 2024، وحتى 31 مارس/آذار 2024 بلغت محفظة الشركة 2456 مطعما، بالإضافة إلى 37 مطعما جديدا قيد الإنشاء.

وأكدت أمريكانا للمطاعم، التزامها بتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والاستمرار في خطتها الاستراتيجية التوسعية، مع مواصلتها خلال العام الجاري في توسيع محفظة مطاعمها من خلال افتتاح مطاعم في الأسواق الأقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث من المتوقع افتتاح نحو 200 إلى 225 مطعما جديدا خلال العام 2024.

وذكرت الشركة أنها ستواصل التركيز على مبادرات تحسين الإيرادات مثل التسعير الذكي، والعروض الترويجية والتسويق المستهدف مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز التعاملات من خلال رفع القيمة وزيادة الجاذبية والمعرفة بمنتجاتها.

وتوقعت الشركة تحقيق تحسينات في هوامش الربح الإجمالي خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مضيفة "أنه وبالنظر إلى الربع الثاني من عام 2024، فإن إدارة الشركة تتطلع لأن يكون تأثير شهر رمضان على المبيعات أقل مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، حيث كانت غالبية أيام الشهر الفضيل خلال الفترة الحالية من العام".

وأمريكانا للمطاعم العالمية بي.إل.سي، هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية للأوراق المالية (تداول) وتعد أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.