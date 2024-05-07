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سوق السعودية

تراجع أرباح "العقارية السعودية" الفصلية 67% إلى 2.9 مليون ريال

قالت إن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة غير متاحة حاليا للتصرف أو التطوير

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة العقارية السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 67.4% في الربع الأول من 2024، إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 8.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وانخفضت أرباح "العقارية" بنسبة 98.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 156.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، انخفاض الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، إلى الارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 13% ومبلغ 34 مليون ريال، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 14% ومبلغ 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء المالية بنسبة 14% ومبلغ 8 ملايين ريال.

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وأشار الشركة إلى أن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة غير متاحة حاليا للتصرف أو التطوير لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمناطق التي تقع فيها تلك الأراضي وبعضها تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها. تقوم الإدارة حاليا بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة هذه الأسباب لإتاحة التصرف في هذه الأراضي.

وتابعت: "لا يزال تأثير هذه الأمر على القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأراضي غير مؤكد ويعتمد على النتائج النهائية لعمل اللجان والجهات المختصة. بلغت القيمة الدفترية لتلك الأراضي 437.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2024م. (31 ديسمبر 2023م: 437.7 مليون ريال سعودي)".

وأشارت إلى أنه تم إحاطة الإدارة من قبل جهات حكومية معنية بأن أرض الشركة التي تم تخصيصها لمشروع الوديان تقع ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرها من قبل تلك الجهات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تغير جوهري في الخطة الرئيسية للمشروع والقيمة القابلة للاسترداد لتلك الأرض لا يزال تأثير هذه الأمر غير مؤكد ويعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجهات الحكومية والتطورات المستقبلية للمنطقة.

وبلغت القيمة الدفترية للأرض والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 31 مارس 2024م نحو 2.6 مليار ريال سعودي و326 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2023م: 2.6 مليار ريال سعودي 326 مليون ريال سعودي على التوالي).

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