شركة لوسيد تتكبد خسارة فصلية بقيمة 685 مليون دولار

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سجلت شركة لوسيد خسائر في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 685 مليون دولار، ما يعادل 30 سنتا للسهم، مقابل خسائر بلغت 43 سنتا للسهم في الفترة المماثلة من 2023.

وتجاوزت الخسائر متوسط توقعات المحللين، حيث توقع المحللون أن تتكبد لوسيد خسارة فصلية بـ 582 مليون دولار.

وسجلت "نوسيد" إيرادات فصلية بلغت قيمتها 173 مليون دولار عبر تسليم 1967 مركبة.

وتتوقع "لوسيد" تصنيع حوالي 9000 مركبة في عام 2024، مقارنة مع 8428 قبل عام.

وفي الربع الأول، جمعت "لوسيد" مليار دولار من تمويل شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في "لوسيد" تبلغ 60%.