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سوق السعودية

مجموعة "الأبحاث والإعلام" تقرر إعادة هيكلة 26 شركة تابعة

تشمل الخيارات تصفية هذه الشركات اختيارياً أو شطبها أو تحويلها إلى فروع

دبي - العربية.نت
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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، قرار مجلس إدارتها في إطار مراجعة خطط الشركة عن بدء إجراءات إعادة الهيكلة القانونية لبعض من شركاتها التابعة (غير العاملة) والمملوكة من المجموعة بنسبة 100%.

وقالت "الأبحاث والإعلام" إن الهيكلة تشمل خيارات تصفية هذه الشركات اختيارياً أو شطبها أو تحويلها إلى فروع بما يتوافق مع الأنظمة والقوانيين السارية في النطاق الجغرافي لكل شركة وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أنه لن يكون لإعادة الهيكلة أثر مالي جوهري بعد الإنتهاء من الإجراءات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام خلال الفترة القادمة ولن تؤثر على منصات المجموعة الإعلامية وعلاماتها التجارية.

وشملت قائمة الشركات التي ستتم إعادة هيكلتها 26 شركة.

قائمة الشركات التي ستتم إعادة هيكلتها (المصدر: "تداول")
قائمة الشركات التي ستتم إعادة هيكلتها (المصدر: "تداول")
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