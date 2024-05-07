"أمازون" تخطط لإنفاق 9 مليارات دولار بقطاع الحوسبة السحابية في سنغافورة

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قال شركة أمازون إنها ستستثمر 12 مليار دولار سنغافوري إضافية أي نحو 9 مليارات دولار أميركية على مدى السنوات الخمس المقبلة لتنمية البنية التحتية والخدمات السحابية في سنغافورة.

ومن الجدير بالذكر أن أول ذراع للحوسبة السحابية لشركة أمازون في منطقة آسيا والمحيط الهادىء تم إطلاقها عام 2010 في سنغافورة ضخت الشركة في هذه الفترة نحو 8 مليارات دولار، وقامت بتدريب أكثر من 400 ألف شخص في البلاد على المهارات السحابية منذ عام 2017.

و تعتبر أمازون أكبر مزود للبنية التحتية السحابية في العالم بحصة سوقية تبلغ 31% في الربع الأول من هذا العام انخفاضاً من 32% على أساس سنوي بينما تحتل شركة مايكروسوفت المركز الثاني خلف أمازون مباشرةً.

وأنهى سهم أمازون تداولات أمس على مكاسب بأكثر من 1.3%، وارتفع بنحو 25% منذ بداية 2024،

وحققت الشركة أرباحاً وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع الأول حيث سجلت خدماتها السحابية إيرادات بقيمة 25 مليار دولار بأعلى من توقعات المحللين في وول ستريت.

وفيما يخص منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحديداً كانت أمازون قد وضعت خططًا في أكتوبر 2022 لإطلاق بنية تحتية سحابية في تايلاند باستثمار قيمته 5 مليارات دولار على مدار 15 عاماً.

كما أعلنت في مارس 2023 أنها ستلتزم بما لا يقل عن 6 مليارات دولار بحلول عام 2037 لتطوير بنية تحتية سحابية في ماليزيا أما في إندونيسيا فافتتحت أمازون منطقتها السحابية في العاصمة جاكرتا في ديسمبر 2021.