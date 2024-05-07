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مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
صكوك

"الدار" الإماراتية تعين بنوكاً لإصدار صكوك خضراء أجل 10 سنوات

الصكوك تأتي ضمن برنامج تمويل أطلقته "الدار" بقيمة ملياري دولار

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، عينت بنوكا لطرح صكوك خضراء لأجل 10 سنوات.

وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

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وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورغان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين، وفقا لـ "رويترز".

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ووفقا للوثيقة، ستعقد البنوك اجتماعات للمستثمرين العالميين في السابع من مايو/أيار قبل طرح صكوك خضراء غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار. وعادة ما يعني الحجم القياسي أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أن شركة التطوير العقاري طرحت أيضا صكوكا بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في سبتمبر/أيلول 2025.

وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.

وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 25% فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26%. والشركة العالمية القابضة جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الرئيس.

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