"الراشد للصناعة" توصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023
إجمالي مبلغ التوزيعات يبلغ 8 ملايين ريال
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أعلنت شركة الراشد للصناعة، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبلغ التوزيعات يبلغ 8 ملايين ريال، موزعة على 8 ملايين سهم بواقع ريال واحد للسهم.
وأوضحت أن التوزيعات تستحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة بتداول بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستحدد لاحقا.
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