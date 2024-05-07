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"السعودية المصرية للاستثمار" تنوي تقديم عرض شراءعلى أسهم "سيرا للتعليم"

بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سوشيال إمباكت كابيتال، المساهم الرئيسي في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" المقيدة في البورصة المصرية عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أسهم جديدة تصدرها شركة "سوشيال إمباكت كابيتال".

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة سوشيال إمباكت كابيتال ما بين 75% و100% من أسهم شركة "سيرا للتعليم"، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد.

وحسب البيان، يتمثل الهدف النهائي من الاتفاقية في شطب أسهم شركة سيرا للتعليم من البورصة المصرية، والإسهام في تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.

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وتعد "سيرا للتعليم" أكبر مزود لخدمات التعليم المتكامل في القطاع الخاص المصري، أما الشركة السعودية المصرية للاستثمار فهي شركة استثمارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتخضع الاتفاقية المشروطة بين سوشيال إمباكت كابيتال والشركة السعودية المصرية للاستثمار للفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية المعمول بها، وتنفيذ الاتفاقيات النهائية.

وتعتزم الشركة السعودية المصرية للاستثمار وشركة سوشيال إمباكت كابيتال لاحقاً تقديم عرض شراء إجباري لأسهم لمساهمي سيرا للتعليم في البورصة المصرية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتقدم الاتفاقية رؤية مشتركة لدفع شركة سيرا للتعليم نحو الريادة على المستوى الإقليمي، وتعزيز التميز التعليمي والتنمية البشرية على الصعيدين المحلي والدولي. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إطلاق فرص جديدة للنمو والابتكار، وإبراز المكانة المتميزة لشركة سيرا للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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