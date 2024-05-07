سوق السعودية
"السعودية للكهرباء" تحصل على تمويل من البنك الأهلي بـ 1 مليار دولار
بهدف تمويل أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية"، عن حصولها على تمويل ثنائي بقيمة 1 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التمويل وقعت مع البنك الأهلي السعودي.
وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات قابلة للتمديد لسنتين اضافيتين.
وأوضحت أن الهدف من التمويل هو تمويل أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية.
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