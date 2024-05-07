"القلعة" المصرية تتلقى عرضاً لشراء مديونيتها المستحقة من قرض مشترك بـ325 مليون دولار

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أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية أنها تلقت عرضا من شركة القلعة هولدنغ رستركتشرينغ لشراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي القلعة بموجب عقد القرض المشترك البالغ 325 مليون دولار، وذلك مقابل ما يعادل 20% من رصيد أصل ذلك القرض.

وقالت الشركة في بيان نشرته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن العرض لاقى بالفعل قبول بعض المقرضين، مضيفة أن القلعة هولدنغ رستركتشرينغ ستحل كدائن محل هؤلاء المقرضين في جميع المبالغ المستحقة وفقا لعقد القرض المشترك الذي يعود إلى الأول من فبراير /شباط عام 2012.

وأوضح البيان أن القلعة هولدنغ رستركتشرينغ تأسست لهذا الغرض وفق قوانين جزر العذراء عن طريق مساهمين يملكون وأطرافهم المرتبطة ما إجماليه 23.487%من شركة القلعة.

ووفقا للبيان، ستتيح القلعة هولدنغ رستركتشرينغ لباقي مساهمي شركة القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء ذلك الدين، بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة، وذلك لحائزي السهم بنهاية جلسة تداول اليوم.

وذكر البيان أن حصة المقرضين القابلين للعرض بلغت نحو 231 مليون دولار (131.423 مليون دولار أصل القرض و99.575 مليون دولار فوائد)، وذلك بعد أن وقعت الشركة عقود تسوية وإعادة هيكلة للمبالغ المتبقية من القرض المشترك مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي في أبريل/ نيسان الماضي وفق وكالة "WPA".

وجاء في البيان أنه بناء على تلك الموافقة، ستصدر القلعة هولدنغ رستركتشرينغ سندات لأمر بدون فوائد بإجمالي 28 مليون دولار تمثل قيمة 20 % من أصل رصيد حصة المقرضين القابلين للعرض في القرض المشترك والبالغ 131.42 مليون دولار بالإضافة إلى التكاليف والمصروفات الأخرى المتوقعة وذلك لتمويل شراء الدين.

وأوضحت القلعة أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين، ستتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لمساهميها بمبلغ بالجنيه يساوي على الأقل مديونية القلعة التي تم شراؤها من المقرضين بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية.

وأضافت أن الزيادة المقترحة ستكون زيادة نقدية لفئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب أو في المرحلة الثانية التي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة في رأسمال الشركة.

وأوضحت أن القلعة هولدنغ رستركتشرينغ ستشارك في زيادة رأس المال بنسبة حصتها في رأسمال الشركة في المرحلة الأولى ومن خلال رسملة أرصدة دائنة بباقي المبالغ التي لم يكتتب فيه مساهمو شركة القلعة في ذلك الوقت نقدا في المرحلة الثانية من الاكتتاب بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة الذي تم شراؤه.