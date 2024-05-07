"إم آي إس" توقع عقداً مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بـ 71.92 مليون ريال
لإنشاء نظام الرصد والمراقبة المالية المستمرة
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن توقيع عقد مشروع نظام الرقابة المستمرة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة إجمالية 71.92 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 36 شهر (3 سنوات).
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وأوضحت أن العقد يتضمن إنشاء نظام الرصد و المراقبة المالية المستمرة لتعزيز و تقوية اليات الرقابة و عمليات إدارة المخاطر المالية.
واضافت أنه من المتوقع تحقيق أثر مالي إيجابي في الربع الثاني لعام 2024.
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