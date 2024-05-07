" إنفستكورب" البحرينية تتخارج جزئيا من حصتها في "نيفروبلس" الهندية

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أعلنت شركة الاستثمارات البديلة البحرينية "إنفستكورب" اليوم الثلاثاء عن تخارجها جزئيا من حصتها في شركة نيفروبلس، أكبر مزود لخدمات غسيل الكلى في الهند وآسيا، وذلك في إطار جولة تمويل بقيمة 102 مليون دولار بقيادة كوادريا كابيتال.

وقالت إنفستكورب في بيان إنه على الرغم من التخارج الجزئي، فلا تزال الشركة تحتفظ بحصة كبيرة في نيفروبلس، مما يعزز التزامها بالنمو المستمر للشركة.

كانت إنفستكورب استثمرت 45 مليون دولار في نيفروبلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في وقت كانت الشركة تدير فيه حوالي 180 مركزا في الهند، لكنها توسعت لتشمل شبكتها 404 مراكز، منها أكثر من 20 مركزا في الفلبين وأوزبكستان.

وأضاف البيان أن استثمار كوادريا كابيتال يتضمن مزيجا من ضخ رأس المال الأساسي وشراء حصص ثانوية من المستثمرين الحاليين، بما فيهم إنفستكورب، وبيسمر فينتشر بارتنرز، ومؤسسة التمويل الدولية، وآي.إف.إل للأسهم الخاصة.

وأوضح البيان أن رأس المال الأساسي الذي تم جمعه في هذه الجولة سيجري استخدامه لتحقيق النمو العضوي في الهند ومواصلة التوسع دوليا.

وكانت نيفروبلس جمعت تمويلا بقيمة 24 مليون دولار في 2021 مما دعم مبادراتها للنمو.