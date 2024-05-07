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"إنفيديا" تشارك في تمويل بمليار دولار لشركة بريطانية للقيادة الذاتية

أكبر جولة تمويلية لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية

دبي - العربية.نت
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تستثمر شركة "إنفيديا - Nvidia" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية في شركة "Wayve Technologies" لتنضم إلى جولة تمويل بقيمة مليار دولار للشركة الناشئة في المملكة المتحدة التي ترغب في إدخال تكنولوجيا القيادة الذاتية في السيارات.

وقادت مجموعة "سوفت بنك" جولة التمويل، وهي واحدة من أكبر الجولات على الإطلاق لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية، مع قيام المستثمر الحالي "مايكروسوفت" بتخصيص المزيد من الأموال.

ولم يتم الكشف عن تقييم "Wayve Technologies" بعد، وكانت الشركة قد جمعت بالفعل أكثر من 258 مليون دولار من المستثمرين بما في ذلك "Eclipse Ventures" و"Balderton Capital" وغيرها.

ويؤكد ضخ الأموال على استمرار طلب المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، ويشكل دفعة لصناعة السيارات ذاتية القيادة، التي عانت من انتكاسات في السنوات الأخيرة في جهودها لإقناع المنظمين بأن السيارات ذاتية القيادة آمنة.

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