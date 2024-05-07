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"بتروبراس" تترقب عروضاً لشراء حصة في "براسكيم "بعد انسحاب "أدنوك"

الشركة الإماراتية قدمت عرضاً بنحو 37.29 ريال برازيلي للسهم

دبي - العربية.نت
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تنتظر شركة النفط البرازيلية "بتروبراس" أن تقدم شركات أخرى عروضا للحصول على حصة في شركة "براسكيم - Braskem" المنتجة للبتروكيماويات وذلك بعد انسحاب أدنوك من المنافسة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على البلاستيك وقطع غيار السيارات المصنوعة من البتروكيماويات التي تنتجها براسكيم في أميركا اللاتينية ، كما من المتوقع توسيع مرافق الشركة في البرازيل ودول أخرى.

وذكرت شركة براسكيم البرازيلية، أمس الاثنين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنهت المحادثات معها لشراء حصة مسيطرة في الشركة المنتجة للبتروكيماويات، ما هوى بأسهمها نحو 15%.

أسهم "براسكيم" تهوي 15% مع إنهاء "أدنوك" محادثات لشراء حصة بها أسواق المال أدنوك أسهم "براسكيم" تهوي 15% مع إنهاء "أدنوك" محادثات لشراء حصة بها

وكانت "أدنوك" قد قدمت في نوفمبر/ تشرين الثاني عرضا غير ملزم لشراء حصة مجموعة نوفونور في "براسكيم" وتضمن العرض حينها سعرا قدره 37.29 ريال برازيلي للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار).

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