"تهامة للإعلان" تستثمر 37.5 مليون ريال في الصندوق السعودي للأفلام

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن توقيعها اتفاقية مع الصندوق السعودي للأفلام (بالشراكة مع الصندوق الثقافي)، وذلك للاستثمار في الصندوق بقيمة 37.5 مليون ريال مقابل 10% من رأس مال الصندوق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة كان قد أصدر موافقته على الاستثمار بقراره رقم 28 والصادر بتاريخ 5 مايو 2024.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن قراره جاء بعد خروج الشركة من إجراء إعادة التنظيم المالي وبعد دراسته للفرص الاستثمارية ودراسته لشروط وأحكام الصندوق الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2023 ونسختها المعدلة والإطلاع على استراتجيبة الصندوق ووزارة الثقافة في الاستثمار في مجال صناعة الأفلام وتماشياً مع رؤية 2030 في دعم الصناعة وجعل المملكة أحد أهم مناطق العالم في صناعة الأفلام.

وذكر أن الصندوق يعد الأول من نوعه بمشاركة القطاع الحكومي، مما يهيئ لشركة تهامة فرصة رائدة لتكون في قيادة مجال صناعة الأفلام كأول شركة مساهمة عامة تشارك في هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى تماشي ذلك مع استراتيجية الشركة التوسعية في مجالها.

ويبلغ رأسمال الصندوق السعودي للأفلام نحو 375 مليون ريال، وتصل مدة الصندوق إلى 6 سنوات مع إمكانية التمديد سنة.

ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح بنسبة 6% يتم توزيعها بشكل نصف سنوي بداية من السنة الثالثة من تاريخ تشغيل الصندوق ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عائد إجمالي 17% كما مانصت عليه مذكرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.