"شل" تقول إنها لا تزال ملتزمة بأعمال محطات الوقود في ماليزيا

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قالت شركة شل، اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال "ملتزمة بأعمال محطات الوقود" في ماليزيا، بعد أن قال تقرير إن الشركة تجري محادثات مع أرامكو السعودية لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا.

وذكرت رويترز أمس الاثنين، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن المحادثات بدأت في أواخر 2023، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار.

وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مما يجعلها ثاني أكبر مشغل لهذه المحطات في ماليزيا بعد بتروناس المملوكة للدولة، وفق "رويترز".

وإضافة إلى نشاط محطات الوقود، تبيع شل مواد التشحيم الصناعية وتنتج النفط الخام والغاز الطبيعي قبالة سواحل ولايتي ساراواك وصباح الماليزيتين، وهي شريك أيضا في شركتين تعملان في مشروعين للغاز الطبيعي المسال.

وتأتي عملية البيع المحتملة في إطار جهود الرئيس التنفيذي لشل وائل صوان لتركيز عمليات الشركة على الأنشطة الأكثر ربحية.

وذكرت الشركة أنها تتطلع إلى بيع 500 محطة وقود هذا العام والعام المقبل، وهي بصدد بيع المصفاة ومجمع البتروكيماويات التابعين لها في سنغافورة.

وليس لدى أرامكو السعودية محطات وقود في ماليزيا رغم امتلاكها 50% من مصفاة بنجيرانج الواقعة بولاية جوهور والتي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك مع بتروناس التي تبيع الوقود محليا وتصدره.