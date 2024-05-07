"مبادلة"‭ ‬الإماراتية تكشف عن استثمارها بأحد أكبر مصانع اليوريا في العالم

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كشفت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها إلى جانب صندوق Global Infrastructure Partners في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة Perdaman الأسترالية.

وتبلغ قيمة المصنع 6.4 مليار دولار أسترالي (4.23 مليار دولار أميركي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا، كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنويًا.

وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، ما يقلل من اعتماد أستراليا على الواردات.