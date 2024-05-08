أرباح "أدنوك للإمداد" ترتفع 34% إلى 712 مليون درهم في الربع الأول

دقيقتان للقراءة

زاد صافي ربح شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية 34% على أساس سنوي إلى 712 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل أداء قوي متواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وأضافت الشركة في بيان صحفي لبورصة أبوظبي أن إيراداتها زادت 42% على أساس سنوي إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم في الربع الأول من 2024.

وأشارت إلى أنها بفضل نتائج الأعمال راجعت توقعاتها المالية صعودا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكرت أدنوك في بيانها أن استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها ساهمت في دعم هذا الأداء المالي القوي. وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي (خمسة مليارات دولار) في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتعليقا على نتائج الشركة، قال عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة "بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندة في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023. تظهر الزيادات المستمرة والكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها".

وأضاف "نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا. وستظل الشركة ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من خمسة مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا".