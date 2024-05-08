أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 117.6% إلى 70.5 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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ارتفع صافي ربح شركة "الرياض للتعمير" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 117.56% إلى 70.49 مليون ريال مقابل 32.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 52.84% مقارنة بالربع السابق (الرابع من 2023) والذي بلغ صافي الربح خلاله 149.47 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة بمقدار 9 مليون ريال، والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في تكاليف الإيرادات بمقدار 2 مليون ريال، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الربح بمقدار 7 مليون ريال وبما يعادل 16%.

وأشارت إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة "تنال" بمقدار 37 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 7 مليون ريال.