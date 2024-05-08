أرباح "دانة غاز" تتراجع 25% إلى 139 مليون درهم في الربع الأول

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هبط صافي ربح شركة دانة غاز الإماراتية 24% على أساس سنوي إلى 139 مليون درهم (38 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري بسبب انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الفترة مقارنة مع أسعارها قبل عام.

وقالت دانة غاز في تقرير النتائج المالية وبيان صحفي إن الإيرادات تراجعت 20% على أساس سنوي إلى 356 مليون درهم (97 مليون دولار) مقارنة مع 447 مليون درهم (122 مليون دولار) بسبب انخفاض الأسعار المحققة ومعدلات الإنتاج في مصر.

وأضافت دانة أن معدل إنتاجها انخفض 10% على أساس سنوي إلى 56.750 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا بينما ارتفع 2% على أساس فصلي، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت دانة أن معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق استقر على أساس سنوي عند 38.6 ألف برميل يوميا ليواصل بذلك الزخم الذي حققه في نهاية العام الماضي عندما وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

وانخفض معدل الإنتاج في مصر بنسبة 25% ليصل إلى 18.150 ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 24.200 ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الأول من عام 2023، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

وقالت دانة إن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق في مطلع مارس/آذار على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أنه في 26 أبريل/نيسان، تعرّض أحد خزانات حفظ المكثفات في حقل خورمور للغاز لهجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إيقاف الإنتاج على الفور.

وأضافت أن عمليات الإنتاج عادت إلى مستوياتها الطبيعية في غضون أيام معدودة بعد اتخاذ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم التزامات جدية بتحسين مستويات الحماية الأمنية وتعزيز القدرات الدفاعية في حقل "خورمور".

لكنها قالت إنه من المحتمل أن تؤثر هذه الحادثة على الجدول الزمني لإتمام مشروع "خورمور250"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تواصل العمل على تقييم الوضع وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جديدة في حينها.