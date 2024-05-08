أميركا تمنع "إنتل" و"كوالكوم" من تزويد "هواوي" الصينية بأشباه الموصلات

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ألغت الإدارة الأميركية تراخيص التصدير التي تسمح لشركتي "إنتل" و"كوالكوم" بتزويد "هواوي" بأشباه الموصلات، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

يأتي ذلك في خطوة أساسية لمنع الصين من تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، والحد من وصولها إلى مجموعة واسعة من تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وتدرس السلطات الأميركية أيضا فرض عقوبات على ست شركات صينية يشتبه في أنها تورّد الرقائق لشركة "هواوي" المدرجة في قائمة القيود التجارية الأميركية منذ عام 2019.

وسيؤثر سحب التراخيص على مبيعات الولايات المتحدة من الرقائق المستخدمة في هواتف "هواوي" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفقًا للمصادر.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه هواوي.