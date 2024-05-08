ارتفاع أرباح "الاتصالات السعودية" 5.7% إلى 3.3 مليار ريال بالربع الأول من 2024

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أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 5.69% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 3.29 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 3.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفعت أرباح "إس تي سي" بنسبة 44.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 2.27 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "الاتصالات السعودية"، في بيان اليوم الأربعاء، على "تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول بمبلغ 177 مليون ريال س مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال إلى 19.1 مليار ريال، مقابل نحو 18.2 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 152 مليون ريال.

ويعود كذلك إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 131 مليون ريال.

وفي المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 60 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 177 مليون ريال، وتسجيل صافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (132) مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات أخرى بمبلغ 31 مليون ريال، وتسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (57) مليون ريال مقارنة بمبلغ 13 مليون ريال.