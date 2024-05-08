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استقالة الرئيس التنفيذي لـ"جبل عمر" و تكليف "سعد بن عيبان" بمهام المنصب

الرئيس الجديد يباشر مهام عمله اعتباراً من 31 مايو الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 7 مايو 2024م على قبول استقالة خالد محمد العمودي من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 30 مايو الجاري، وذلك لمتابعة مسيرته المهنية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مجلس الإدارة قرر تكليف سعد مشبب بن عيبان في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من31 مايو 2024م.

ويشغل سعد بن عيبان منصب رئيس قطاع إدارة المشاريع في شركة جبل عمر للتطوير منذ عام 2021م و يمتلك خبرة تزيد عن 38 سنة في مجال إدارة المشاريع العملاقة شملت العديد من المناصب منها نائب الرئيس للمشاريع في شركة معادن ومنصب مدير العقود والمشتريات للمشاريع العملاقة في شركات سابك وعدة مناصب في شركة بتروكون الأميركية مع أرامكو.

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