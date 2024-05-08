تراجع أرباح "النهدي الطبية" الفصلية 4.7% إلى 233 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة النهدي الطبية، تراجع صافي أرباحها بنسبة 4.7% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 232.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 244.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "النهدي الطبية" بنسبة 36.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 170.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وبلغ إجمالي الربح 860.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 889.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 3.19%، والذي انعكس على هامش الربح ليمثل 38.1% من المبيعات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها استطاعت خلال الربع الأول من العام 2024م تحقيق نمو في مبيعاتها بنسبة 7.2% أو 152.5 مليون ريال لتصل إلى 2.257 مليار ريال مقارنة بـ 2.105 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً باستمرار الأداء القوي في قطاع الأدوية وتحسن النمو في فئات المنتجات غير الدوائية خاصةً في فئة منتجات التجميل.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة زخم نموها حيث نمت بنسبة 120.7% و172.7% على التوالي.