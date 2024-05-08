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تويوتا تحقق 78% زيادة في الأرباح التشغيلية عن الربع الأخير من 2023

مدعومة بضعف الين وقوة المبيعات

طوكيو - رويترز
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أعلنت تويوتا موتور اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الرابع 78% تقريبا لتصل إلى 1.11 تريليون ين (7.2 مليار دولار) مدعومة بضعف الين الياباني وقوة المبيعات.

وجاء الارتفاع مقارنة بأرباح 626.9 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي ومتوسط تقديرات تسعة محللين جمعتها مجموعة بورصات لندن بلغت ​747.3 مليار ين.

وأعلنت شركة تويوتا موتور الشهر الماضي تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية.

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ومع ذلك، قالت صحيفة ميد جابان إيكونومست إن "تويوتا" تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة.

وحول العام المنتهي في شهر مارس/آذار، قالت "تويوتا" إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 % إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 % على أساس سنوي.

ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارس/آذار وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتراجعت مبيعات شركة تويوتا العالمية في مارس 2.1 % عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 % إلى 807026 وحدة.

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