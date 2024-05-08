"نفوذ الغذائية" توصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية عن عام 2023
بواقع 20 هللة للسهم الواحد
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أوصى مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بتوزيع 20% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 9.6 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 48 مليون سهم، حصة السهم من التوزيع 20 هللة للسهم الواحد.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقاً، كما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
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