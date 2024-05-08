اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نفوذ للمنتجات الغذائية
شعار شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

"نفوذ الغذائية" توصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية عن عام 2023

بواقع 20 هللة للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أوصى مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بتوزيع 20% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 9.6 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 48 مليون سهم، حصة السهم من التوزيع 20 هللة للسهم الواحد.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقاً، كما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟ هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط