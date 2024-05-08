"أبل" تطرح جهاز "أيباد برو" يدعم مهام الذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة "أبل" اليوم الأربعاء، النقاب عن جهاز "أيباد برو" الجديد بتصميم مذهل يقلب كل المقاييس، نحيف وخفيف الوزن، ويرتقي بسهولة الحمل والأداء إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسعى "أبل" إلى تحفيز مبيعات "أيباد" الضعيفة مع تراجعها بنسبة 17% في الربع الأول من العام الجاري.

أصدرت شركة أبل نتائجها، الأسبوع الماضي لتكون بذلك الشركة السادسة من الـ Magnificent 7 التي تعلن عن نتائج أعمالها للربع المنتهي في 31 مارس الماضي، وبلغت ربحية السهم 1.53 دولار مقابل إيرادات وصلت إلى 90.75 مليار دولار متفوقة على التوقعات.

وقال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في "أبل" في بيان : "يمتاز جهاز أيباد برو بقدرات هائلة تُمكن مجموعة واسعة من المحترفين وهو مثالي لأي شخص يريد تجربة استخدام فائقة لجهاز iPad، فهو يجمع بين الشاشات الأفضل في العالم، والأداء الاستثنائي لأحدث شرائح سلسلة M، والعديد من الإكسسوارات المتطورة، كل ذلك في تصميم سهل الحمل. واليوم، نرتقي بقدرات أيباد برو إلى مستويات غير مسبوقة، بتصميم جديد أكثر نحافة وأخف وزناً بشكل مذهل، في تحديث هو الأكبر على الإطلاق لجهاز iPad Pro. ومع شاشة ريتنا ألترا XDR غير المسبوقة، ومستوى الأداء الجديد لشريحة M4، وقدرات الذكاء الاصطناعي المذهلة، ودعم قلم Apple Pro الجديد كلياً ولوحة مفاتيح ماجيك، ليس هناك جهاز يضاهي قدرات iPad Pro الجديد."

وقالت الشركة، إن جهاز "أيباد برو" الجديد يتوفر باللون الفضي والأسود الفلكي، ويأتي بمقاسين: موديل بشاشة شاسعة مقاس 13 إنش، وموديل فائق الرشاقة مقاس 11 إنش.

وتابعت :"يتميز كلا المقاسين بالشاشة الأكثر تطوراً في العالم - شاشة ريتنا ألترا XDR الجديدة غير المسبوقة، والمزودة بتكنولوجيا OLED ثنائية الطبقة فائقة التطور - ما يوفر تجربة بصرية مدهشة. ويكمن السر في إمكانات جهاز iPad Pro الجديد في شريحة M4 الجديدة، المزودة بمواصفات الجيل الجديد من Apple silicon، التي تقدم قفزة نوعية في الأداء والقدرات.

وأضافت أن شريحة M4 تتميز بمحرك شاشة جديد كلياً ليبرز الدقة والسطوع والألوان لشاشة ريتنا ألترا XDR. ومع وحدة المعالجة المركزية الجديدة، ووحدة معالجة رسومات الغرافيك من الجيل الجديد التي تعتمد على بنية وحدة معالجة رسومات الغرافيك التي قُدمت لأول مرة في شريحة M3، والمحرك العصبي الأكثر قوة على الإطلاق، أصبح جهاز iPad Pro الجديد جهازاً ذا قدرات خرافية لمهام الذكاء الاصطناعي.

كما تم تعزيز القدرات المتطورة وتعددية الاستخدام في جهاز أيباد برو بفضل الإكسسوارات الجديدة كلياً. ويتيح قلم Apple Pencil Pro العديد من التفاعلات الجديدة القوية التي ترتقي بتجربة استخدام القلم إلى مستويات جديدة، كما أن لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة هي الأنحف والأخف وزناً ومزودة بالعديد من الميزات المذهلة. يتوفر جهاز iPad Pro الجديد وقلم Apple Pro ولوحة المفاتيح ماجيك للطلب بدءاً من اليوم 7 مايو، على أن يتوفر في المتاجر بدءاً من الأربعاء 15 مايو.

ويبدأ سعر iPad Pro مقاس 11 إنش من 4199 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi ومن 4999 درهم إماراتي (لموديل Wi-Fi + خلوي، أما سعر iPad Pro مقاس 13 إنش، فيبدأ من 5,499 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi ومن 6299 درهم إماراتي (لموديل Wi-Fi + خلوي. تتوافر مواصفات تقنية إضافية، بما في ذلك خيارات الزجاج بحبيبات مجهرية على apple.com/ae/store.

بالنسبة لأسعار التعليم، يتوفر iPad Pro الجديد مقاس 11 إنش بسعر 3799 درهم إماراتي ، ويتوفر iPad Pro مقاس 13 إنش بسعر 5099 درهم إماراتي(. تتوفر أسعار فئة التعليم لكل من طلاب الجامعات الحاليين والطلاب المقبولين حديثاً في الجامعات وأولياء أمورهم، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية والمدرّسين في المنازل لكل المراحل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة apple.com/us-hed/shop.