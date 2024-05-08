"اللجين" تتحول للربحية بـ5.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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حققت شركة اللجين صافي ربح بقيمة 5.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بقيمة 20.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 20.4% إلى 478.2 مليون ريال مقابل 397 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 23%.

وذكرت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 23% وانخفاض أسعار البروبان بنسبة 9.7%.

وحققت الشركة ربحا تشغيليا قدره 34.49 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وعزت الفرق بين صافي ربح الشركة والربح التشغيلي لمصاريف غير تشغيلية عبارة عن 14 مليون ريال لإطفاء قيمة غير ملموسة كجزء من معالجات إعادة تقييم الشهرة و16 مليون كتكلفة لقرض تمويل.

وأشارت إلى استثمار أكثر من 282 مليون ريال في تطوير مشروع اللجين الجديد حتى الآن ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية خلال النصف الأول من 2024 والبدء في مرحلة التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.

وكشفت شركة اللجين عن نتائج شركة ناتبت (للربع الأول 2024م) حيث بلغت مبيعات شركة ناتبت مبلغ 478 مليون ريال، مقارنة بمبيعات قدرها 391 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وبارتفاع قدره 22%، ويعود السبب الرئيسي للارتفاع إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 23%.

ومقارنة بمبيعات الربع السابق البالغة 175 مليون ريال وبارتفاع قدره 173%، ويعود السبب الرئيسي للزيادة إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 175%.

وبلغ صافي أرباح شركة ناتبت خلال الربع الأول من العام الجاري 43.5 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 12.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 241%، ويعود السبب الرئيسي لنمو صافي الربح إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 23% وانخفاض أسعار البروبان بنسبة 9.7%.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين في شركة ناتبت بنهاية الفترة الحالية 2.38 مليار ريال تقريبا مقابل 3.17 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى توزيعات الأرباح النقدية والأرباح العينية لمساهمي شركة ناتبت خلال عام 2023.