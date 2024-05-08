"حلواني إخوان" تتحول لخسائر فصلية بـ 4.6 مليون ريال نتيجة تعويم الجنيه المصري

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة حلواني إخوان تحولها إلى الخسارة بنحو 4.58 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 1.64 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 83.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 27.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "حلواني إخوان" أسباب الخسارة في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، إلى تأثر أرباح الشركة التابعة بانخفاض سعر صرف العملة في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه.

ويعود كذلك إلى تحمل ضرائب ناتجة عن تحويل جزء من الأرباح المبقاة في الشركة التابعة لحساب الشركة في السعودية.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 255% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 270.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 255.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.