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سوق السعودية

"كيمانول" توقع اتفاقية تخصيص أرض بالجبيل لتأسيس مصنع باستثمارات 420 مليون ريال

أكدت أن المصنع يختص بإنتاج كلوريد الكولين وميثان ثنائي ايثانول أمين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن توقيعها اتفاقية تخصيص أرض صناعية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل (2).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كلوريد الكولين وميثان ثنائي ايثانول أمين باستثمار يقدر بأكثر من 420 مليون ريال.

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وأضافت "كيمانول" أنها تهدف من خلال تنفيذ هذه المشاريع الواعدة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في المنطقة.

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وذكرت أن جميع منتجات هذه المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.

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