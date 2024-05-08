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شركات

50 شركة انتعشت بأزمة كورونا تخسر 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية

فقدت أكثر من ثلث قيمتها السوقية منذ نهاية عام 2020

دبي - العربية.نت
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كشفت صحيفة "Financial Times" أن 50 شركة من تلك التي استفادت من جائحة كورونا خسرت أكثر من ثلث قيمتها السوقية منذ نهاية عام 2020 أي نحو 1.5 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، فقد فقدت هذه الأسهم جاذبيتها أمام المستثمرين الذين لم يعودوا مهتمين بالشركات التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال فترة عمليات الإغلاق المرتبطة بأزمة كورونا.

وبحسب بيانات S&P Global هيمنت شركات التكنولوجيا على قائمة الخمسين شركة التي سجلت أكبر ارتفاع سنوي في عام 2020.

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وكانت شركة Zoom لاتصالات الفيديو والتي ارتفعت أسهمها بنحو 765% في عام 2020 مع تحول الشركات إلى العمل عن بعد، واحدة من أكبر الخاسرين، إذ شهدت أسهمها تراجعات تجاوزت 80% لتخسر أكثر من 77 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ عام 2020.

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