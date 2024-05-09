ارتفاع أرباح "جمجوم فارما" الفصلية 22% إلى 103ملايين ريال
نتيجة الزيادة في المبيعات
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ارتفع صافي ربح شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% إلى نحو 103 ملايين ريال مقابل 84.4 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.
وعلى أساس فصلي نمت أرباح "جمجوم فارما" بنسبة 131.5% حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 44.5 مليون ريال تقريبا في الربع الرابع من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 28.12% على أساس سنوي إلى 385.46مليون ريال مقابل 300.85 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة الزيادة في حجم المبيعات في الأسواق الرئيسية ومجالات العلاج المختلفة.
وعزت الشركة نمو صافي ربحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى الزيادة في المبيعات والتي تأثرت بشكل طفيف بانخفاض سعر صرف عملة الجنيه المصري.
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