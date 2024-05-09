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سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "الغاز" 7.67% إلى 78.6 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض مصاريف الزكاة

دبي - العربية.نت
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نما صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" 7.67% إلى 78.6 مليون ريال، مقابل 73 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية نمت بنحو 15% إلى 706.8 مليون ريال مقابل 614.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات الإجمالية جاء مدفوعا بارتفاع إيرادات مبيعات الغاز بـ 74 مليون ريال بسبب زيادة أسعار الغاز وكميات الغاز المباع، وزيادة مبيعات الأسطوانات الفارغة بـ 7 ملايين ريال.

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كما ارتفعت إيرادات المشاريع التجارية بـ 6 ملايين ريال، وزادت إيرادات الخدمات الأخرى (نقل وغيره) بمليوني ريال، وزادت مبيعات الخردة وقطع الغيار بـ 3 ملايين ريال.

وعزت الارتفاع في صافي الربح بـ 6 ملايين ريال يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 9 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وزيادة إيرادات الاستثمارات والتمويل بمليوني ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمليون ريال، وانخفاض مصاريف الزكاة بمليوني ريال.

وأشارت إلى أن النمو في صافي الربح جاء رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بنحو 6 ملايين ريال، وانخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بمليوني ريال.

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