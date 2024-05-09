تراجع أرباح "اتحاد الخليج الأهلية" 30% إلى 19.5 مليون ريال في الربع الأول

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تراجع صافي ربح شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 30% إلى 19.5مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 27.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيراد التأمين نما بنسبة 21.7% إلى 165.95 مليون ريال في الربع أول من العام الجاري مقابل 136.33 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة النمو في قطاعات الشركة الرئيسية (الصحي، المركبات، والتأمين العام). حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري 200.24 مليون ريال مقارنة بإجمالي مبيعات 159.41 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعزت هبوط صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي إلى الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين إلى 129.7 مليون ريال مقارنة بنحو 122.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بجانب خسارة في عقود إعادة التأمين بمبلغ 16 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3 ملايين ريال أرباحا للربع المماثل من العام السابق.