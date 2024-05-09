تضاعف أرباح "الخليج للتدريب" أكثر من 16 مرة في الربع الأول إلى 65 مليون ريال

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تضاعفت أرباح شركة الخليج للتدريب والتعليم "الخليج للتدريب" بأكثر من 16 مرة في الربع الأول من العام الجاري لتسجل 65 مليون ريال مقابل3.72 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي وبمعدل نمو تجاوز 1647%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 32.7% إلى 276.5 مليون ريال تقريبا،مقارنة بنحو 208.32 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات يعود إلى الحصول على عقود جديدة في قطاع مراكز الاتصال والمشاريع الإدارية ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 47% و127% على التوالي والنمو في قطاع التدريب والمدارس خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 27% و24% على التوالي.

وقالت إن النمو الكبير لصافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي يعود بشكل أساسي إلى توقيع المجموعة عقد إيجار من الباطن لمجمع تعليمي وسكني نتج عن هذه المعاملة أرباحا سجلت خلال الربع الأول من 2024 بالإضافة إلى تحسن نتائج قطاعي مراكز الاتصال والتدريب.