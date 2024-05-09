تعيين "البلاد المالية" مستشارا ماليا لإدارة اكتتاب زيادة رأسمال "الكابلات السعودية"
عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال
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أعلنت شركة الكابلات السعودية تعيين شركة البلاد المالية كمستشار مالي لإدارة الاكتتاب في زيادة رأس مال المجموعة، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إنها ستقوم بالإعلان عن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق الأولوية لهيئة السوق المالية في حينه، وأي إعلانات أخرى تتعلق بأي تطورات جوهرية بهذا الخصوص بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
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