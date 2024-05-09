شركة "روبن هود" تعلن عن أرباح فصلية للمرة الثانية على التوالي

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أعلنت شركة "روبن هود- Robinhood Markets "عن أرباح فصلية للمرة الثانية على التوالي، وبلغ صافي الربح للربع الأول 157 مليون دولار، أو 18 سنتا للسهم، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 6 سنتات للسهم.
وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 40% إلى 618 مليون دولار، مدفوعا بزيادة الإيرادات القائمة على المعاملات وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى جانب نمو الإيرادات من تداولات العملات المشفرة بنسبة 232% إلى 126 مليون دولار.
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