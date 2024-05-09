قفزة لأرباح "الإعادة السعودية" الفصلية بـ184% إلى 31.8 مليون ريال
بسبب ارتفاع الإيرادات و صافي أرباح نتائج إعادة التأمين ودخل الاستثمارات
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قفز صافي ربح الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" بنحو 184% إلى31.79 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 11.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراد التأمين في الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 60% إلى 261 مليون ريال تقريبا مقابل 129.29 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
وأشارت إلى أن نمو صافي الربح بعد الزكاة والضريبة يعود إلى ارتفاع صافي أرباح نتائج إعادة التأمين بمبلغ 20.6 مليون ريال بنسبة بلغت 197% وذلك نتيجة نمو الإيرادات بنسبة 60% بالإضافة إلى انخفاض مصاريف إعادة التأمين بنسبة 4% وارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة65%.
و بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري 1.19 مليار ريال، مقابل 1.07 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 11%.
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