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شركة أكوا باور
سوق السعودية

نمو أرباح "أكوا باور" 9.8% إلى 296 مليون ريال بالربع الأول

بدعم من ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أكوا باور، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 9.8% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 296.17 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 269.74 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أكوا باور" بنسبة 48.9% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 579.64 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنحو 26 مليون ريال، في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى.

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وقابل هذه الارتفاعات جزئيا، ارتفاع احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 6% إلى نحو 1.25 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مقابل نحو 1.33 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

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