نمو أرباح "المطاحن الحديثة" الفصلية 1.4% إلى نحو 65 مليون ريال
مع زيادة الإيرادات و مبادرات ترشيد النفقات والسيطرة على التكاليف
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نمت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية "المطاحن الحديثة" بنسبة 1.4% تقريبا إلى 64.98 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 64.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت 2.2% إلى 257.8 مليون ريال مقابل 252.24 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو في الإيرادات وإطلاق منتجات فرعية جديدة.
وعزت النمو الطفيف في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات ومبادرات ترشيد النفقات والسيطرة على التكاليف.
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