اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة المطاحن الحديثة مناسبة
شعار شركة المطاحن الحديثة
سوق السعودية

نمو أرباح "المطاحن الحديثة" الفصلية 1.4% إلى نحو 65 مليون ريال

مع زيادة الإيرادات و مبادرات ترشيد النفقات والسيطرة على التكاليف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نمت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية "المطاحن الحديثة" بنسبة 1.4% تقريبا إلى 64.98 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 64.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت 2.2% إلى 257.8 مليون ريال مقابل 252.24 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو في الإيرادات وإطلاق منتجات فرعية جديدة.

وعزت النمو الطفيف في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات ومبادرات ترشيد النفقات والسيطرة على التكاليف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حزب العمال يكسب الانتخابات المحلية في بريطانيا ويخسر أصوات المسلمين حزب العمال يكسب الانتخابات المحلية في بريطانيا ويخسر أصوات المسلمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط