نمو أرباح "بلدي للدواجن" الفصلية 67% إلى 40.6 مليون ريال
بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بلدي للدواجن للتجارة بنسبة 66.9% إلى 40.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 24.32 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها في الربع الأول نمت بنحو 31% إلى 231.9 مليون ريال مقابل 177.17 مليون ريال في الفترة المناظرة من عام 2023، نتيجة ارتفاع المبيعات والإنتاج اليومي حيث بلغ متوسطه خلال الربع الأول من العام الجاري 195 ألف طائر يوميا.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.
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